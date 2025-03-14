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  • Ямаль, Нико Уильямс, Рауль Асенсио, Ольмо, Педри – в составе сборной Испании на матчи с Нидерландами в 1/4 финала Лиги наций
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Ямаль, Нико Уильямс, Рауль Асенсио, Ольмо, Педри – в составе сборной Испании на матчи с Нидерландами в 1/4 финала Лиги наций

Назван состав сборной Испании на мартовский сбор.

Команда Луиса де ла Фуэнте встретится со сборной Нидерландов в 1/4 финала Лиги наций. Матчи пройдут 20 и 23 марта. 

ВратариДавид Райя («Арсенал»), Унаи Симон («Атлетик»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

ЗащитникиПедро Порро («Тоттенхэм»), Оскар Мингеса («Сельта»), Робен Ле Норман («Атлетико»), Пау Кубарси, Иньиго Мартинес (оба – «Барселона»), Рауль Асенсио («Реал»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»). 

Полузащитники: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Марк Касадо («Барселона»), Микель Мерино («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Педри («Барселона»).

Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Дани Ольмо (все – «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино, Айосе Перес (оба – «Вильярреал»), Брайан Сарагоса («Осасуна»), Саму Агехова («Порту»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Альваро Мората («Галатасарай»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт RFEF
logoЛуис де ла Фуэнте
logoСборная Испании по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoСборная Нидерландов по футболу
logoДавид Райя
logoЙереми Пино
logoТоттенхэм
logoРобен Ле Норман
logoВильярреал
logoвысшая лига Турция
logoМикель Ойарсабаль
logoАтлетико
logoвысшая лига Португалия
logoАлекс Баэна
logoМарк Касадо
logoЧелси
logoМартин Субименди
logoОсасуна
logoАрсенал
logoПедри
logoМикель Мерино
logoБайер
logoРауль Асенсио
logoБарселона
logoУнаи Симон
logoГалатасарай
logoБрайан Сарагоса
logoПорту
logoМарк Кукурелья
logoЛамин Ямаль
logoАйосе Перес
logoФерран Торрес
logoбундеслига Германия
logoПау Кубарси
logoАтлетик
logoРеал Мадрид
logoСаму Агехова
logoпремьер-лига Англия
logoАльваро Мората
logoОскар Мингеса
logoАлекс Ремиро
logoАлекс Гримальдо
logoПедро Порро
logoлига 1 Франция
logoДани Ольмо
logoЛа Лига
logoФабиан Руис
logoИньиго Мартинес
logoПСЖ
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