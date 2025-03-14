Ямаль, Нико Уильямс, Рауль Асенсио, Ольмо, Педри – в составе сборной Испании на матчи с Нидерландами в 1/4 финала Лиги наций
Команда Луиса де ла Фуэнте встретится со сборной Нидерландов в 1/4 финала Лиги наций. Матчи пройдут 20 и 23 марта.
Вратари: Давид Райя («Арсенал»), Унаи Симон («Атлетик»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).
Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Оскар Мингеса («Сельта»), Робен Ле Норман («Атлетико»), Пау Кубарси, Иньиго Мартинес (оба – «Барселона»), Рауль Асенсио («Реал»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»).
Полузащитники: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Марк Касадо («Барселона»), Микель Мерино («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Педри («Барселона»).
Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Дани Ольмо (все – «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино, Айосе Перес (оба – «Вильярреал»), Брайан Сарагоса («Осасуна»), Саму Агехова («Порту»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Альваро Мората («Галатасарай»).
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