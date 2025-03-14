Блогер и боксер Пол собрал идеального футболиста: правая нога – Роналду, левая нога и навыки – Месси, скорость – Ямаль, сила – Златан
Блогер и боксер Джейк Пол собрал идеального футболиста.
Пол дважды упомянул Лионеля Месси.
У идеального игрока, по мнению Пола, правая нога Криштиану Роналду, левая нога Лионеля Месси, скорость Ламина Ямаля, сила Златана Ибрагимовича и навыки Месси.
Опубликовано: Sports
Источник: Goal Brasil
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