Ямаль о расизме от фанатов «Реала»: «У тех, кто оскорбляет тебя, плохие ценности. Моя мама очень волновалась, но я был счастлив – мы выиграли 4:0»

Ламин Ямаль высказался о расистских оскорблениях в свой адрес.

Напомним, во время матча «Реала» и «Барселоны» на «Сантьяго Бернабеу» 26 октября (0:4) некоторые зрители называли Ламина Ямаля «чертовым негром» и «гребаным мавром».

«Моя мама очень волновалась, потому что думала, что я расстроюсь из-за всего этого. Она беспокоилась и позвонила мне, но я был очень счастлив, потому что мы выиграли со счетом 4:0. Если бы мы проиграли, возможно, я бы задумался о том, почему люди говорят мне то или иное.

В конце концов, нужно наслаждаться жизнью, а когда кто-то оскорбляет тебя, он делает это потому, что у него плохие ценности. Но в любом случае они были злы, потому что проиграли», – сказал вингер «Барселоны» в интервью DAZN.

Ямаль о расизме на стадионе «Реала»: «Если они называют меня негром... Я такой – и меня это не беспокоит. При счете 0:3 или 0:4 они больше ничего не могут сделать»