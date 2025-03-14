Ламин Ямаль: «Давления не существует, ты сам создаешь его у себя в голове. Оно становится лишь удобной отговоркой, когда плохо играешь»
Ламин Ямаль заявил, что давления не существует.
«Когда ты только начинаешь играть, ты стартуешь с нуля, и тогда никакого давления нет. Когда играешь плохо, давление становится лишь удобной отговоркой.
Давления не существует, это всего лишь ментальный фактор, ты сам создаешь его у себя в голове. Если не думаешь о давлении, то его нет.
Нужно думать о том, чтобы получать удовольствие, хорошо проводить время, тогда никакого давления не будет. Это именно то, что я стараюсь делать», – сказал вингер «Барселоны» в программе Decoded на DAZN.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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