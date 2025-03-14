«Спартак» силен, но «Зенит» сделает все, чтобы показать – мы лучшая команда в России». Дркушич о матче в Москве

Ванья Дркушич рассказал, что «Зенит» попробует доказать в игре со «Спартаком».

«Знаю и помню, что «Спартак » – сильная команда.

Матч между нашими клубами – это настоящее дерби, и мы сделаем все, чтобы показать, что «Зенит» – лучшая команда в России», – сказал словенский защитник «Зенита » Дркушич .

«Краснодар» лидирует в Мир РПЛ после 20-го тура, опережая «Зенит» по дополнительным показателям, «Спартак» отстает на 3 очка. В 21-м туре «Спартак» примет «Зенит», а «Краснодар» сыграет с «Ростовом».