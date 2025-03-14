«Спартак» силен, но «Зенит» сделает все, чтобы показать – мы лучшая команда в России». Дркушич о матче в Москве
Ванья Дркушич рассказал, что «Зенит» попробует доказать в игре со «Спартаком».
«Знаю и помню, что «Спартак» – сильная команда.
Матч между нашими клубами – это настоящее дерби, и мы сделаем все, чтобы показать, что «Зенит» – лучшая команда в России», – сказал словенский защитник «Зенита» Дркушич.
«Краснодар» лидирует в Мир РПЛ после 20-го тура, опережая «Зенит» по дополнительным показателям, «Спартак» отстает на 3 очка. В 21-м туре «Спартак» примет «Зенит», а «Краснодар» сыграет с «Ростовом».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости