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«Спартак» силен, но «Зенит» сделает все, чтобы показать – мы лучшая команда в России». Дркушич о матче в Москве

Ванья Дркушич рассказал, что «Зенит» попробует доказать в игре со «Спартаком».

«Знаю и помню, что «Спартак» – сильная команда.

Матч между нашими клубами – это настоящее дерби, и мы сделаем все, чтобы показать, что «Зенит» – лучшая команда в России», – сказал словенский защитник «Зенита» Дркушич.

«Краснодар» лидирует в Мир РПЛ после 20-го тура, опережая «Зенит» по дополнительным показателям, «Спартак» отстает на 3 очка. В 21-м туре «Спартак» примет «Зенит», а «Краснодар» сыграет с «Ростовом».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoВанья Дркушич
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