Александр Кержаков: «Спартак» – очень атакующая команда. У «Зенита» такой яркости не наблюдается в последнее время, более прагматичный футбол»

Александр Кержаков считает нынешний «Спартак» более атакующим, чем «Зенит».

«Спартак» примет «Зенит» 16 марта в рамках 21-го тура Мир РПЛ , начало игры – в 19:45 по московскому времени.

– После зимней паузы «Зенит» сыграл два матча в РПЛ: 0:0 дома с ЦСКА и победил на выезде «Факел» – 2:0. Какие выводы можно сделать по этим матчам?

– Не так плохо вошли в чемпионат после паузы. Взяли 4 очка, относительно конкурентов не просели, «Зенит» продолжает делить первое место с «Краснодаром».

Что касается игрового плана, большая, наверное, проблема в том, что не было оптимального варианта основного состава. Всегда какую-то игру пропускал тот или иной футболист, который, как мне кажется, должен был выйти в стартовом составе.

– После 20 туров «Зенит» находится на втором месте в чемпионате России. Впереди – «Краснодар» с тем же количеством очков. В спину дышат «Спартак» и «Динамо». Как вы считаете, за счет чего «Зенит» может обогнать «Краснодар» и оторваться от преследователей?

– За счет побед и уверенной игры, той, которая была несколько сезонов назад, когда «Зенит» просто катком проходился по своим соперникам.

В последнее время этого не наблюдается, но тем интереснее болельщикам следить за играми, смотреть чемпионат России. Интрига сохраняется до конца турнира. Непонятно, кто будет чемпионом России в текущем сезоне.

– Впереди матч «Зенита» со «Спартаком» в Москве.

– Хотелось бы увидеть в этом матче красивый и атакующий футбол. Потому что «Спартак» – очень атакующая команда. Да, у них существует проблема в обороне. Но в линиях полузащиты и атаки команда хорошо укомплектована и показывает яркий и динамичный футбол.

У «Зенита» такой яркости в последнее время не наблюдается. Больше это похоже на прагматичный футбол. Но если этот футбол даст результат в матче со «Спартаком », то, я думаю, никто из болельщиков «Зенита» не расстроится.

Мне бы хотелось, чтобы игра была обоюдоострой, с большим количеством быстрых атак. Наличием ярких, нестандартных индивидуальных действий футболистов. Собственно того, чего хочется всегда видеть от лидеров чемпионата в футболе, – сказал бывший форвард «Зенита » Кержаков .