Владислав Радимов: «Спартак» должен бороться за чемпионство – и именно в 100 лет «Зенита» должен постараться выиграть»

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Зенита».

В воскресенье «Спартак» примет «Зенит» в рамках 21‑го тура Мир РПЛ.

«Стратегически «Зенит» устроит ничья в матче со «Спартаком», но петербуржцы не будут играть на ничью. Если брать в совокупности, то атака «Спартака» сильнее, чем у «Зенита». Мне кажется, что у «Спартака» и выбор больше, и футболисты разноплановые. У «Зенита» баланс между атакой и обороной лучше.

Здесь и сейчас «Спартак» должен бороться за чемпионство, и именно в 100 лет «Зенита» должен постараться выиграть», – сказал экс-игрок петербургского клуба.