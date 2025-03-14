Владислав Радимов: «Спартак» должен бороться за чемпионство – и именно в 100 лет «Зенита» должен постараться выиграть»
Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Зенита».
В воскресенье «Спартак» примет «Зенит» в рамках 21‑го тура Мир РПЛ.
«Стратегически «Зенит» устроит ничья в матче со «Спартаком», но петербуржцы не будут играть на ничью. Если брать в совокупности, то атака «Спартака» сильнее, чем у «Зенита». Мне кажется, что у «Спартака» и выбор больше, и футболисты разноплановые. У «Зенита» баланс между атакой и обороной лучше.
Здесь и сейчас «Спартак» должен бороться за чемпионство, и именно в 100 лет «Зенита» должен постараться выиграть», – сказал экс-игрок петербургского клуба.
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