«У «Зенита» есть психология победителя, а у конкурентов – нет. Это позволяет петербуржцам решать все в ключевые моменты в свою пользу». Хомуха об РПЛ
Дмитрий Хомуха назвал качество «Зенита», которого нет у его конкурентов.
«У «Зенита» есть свой менталитет и психология победителя, у его конкурентов такой психологии нет. Это позволяет «Зениту» решать все в ключевые моменты в свою пользу.
Этим «Зенит» отличается от остальных клубов. В его составе много опытных футболистов, которые в сложных моментах концентрируются на игре и добиваются результата», – сказал бывший футболист «Зенита» Хомуха.
«Краснодар» лидирует в Мир РПЛ после 20-го тура, опережая «Зенит» по дополнительным показателям, «Спартак» отстает на 3 очка. В 21-м туре «Спартак» примет «Зенит», а «Краснодар» сыграет с «Ростовом».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости