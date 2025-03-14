«У «Зенита» есть психология победителя, а у конкурентов – нет. Это позволяет петербуржцам решать все в ключевые моменты в свою пользу». Хомуха об РПЛ

Дмитрий Хомуха назвал качество «Зенита», которого нет у его конкурентов.

«У «Зенита » есть свой менталитет и психология победителя, у его конкурентов такой психологии нет. Это позволяет «Зениту» решать все в ключевые моменты в свою пользу.

Этим «Зенит» отличается от остальных клубов. В его составе много опытных футболистов, которые в сложных моментах концентрируются на игре и добиваются результата», – сказал бывший футболист «Зенита» Хомуха .

«Краснодар» лидирует в Мир РПЛ после 20-го тура, опережая «Зенит» по дополнительным показателям, «Спартак» отстает на 3 очка. В 21-м туре «Спартак » примет «Зенит», а «Краснодар » сыграет с «Ростовом».