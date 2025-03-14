Семак о рекорде Дзюбы: «Не знаю, кто может его побить. Кто-нибудь появится, наверное. Рекорды для того и существуют, чтобы их кто-то обновлял»
Сергей Семак ответил на вопрос о рекорде Артема Дзюбы.
Нападающий «Акрона» забил 234-й мяч в игре Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), обогнав Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров.
«Рекорд Дзюбы? Я не знаю, кто может его побить. Кто-нибудь появится, наверное. Все рекорды для того и существуют, чтобы их кто-то обновлял», – сказал главный тренер «Зенита».
Дзюба не обиделся, что «Спартак» и «Локо» не поздравили его с рекордом: «Мне все равно, это их решение»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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