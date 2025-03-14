Артем Дзюба: «Приятно быть первым в истории «Акрона» сборником. Надеюсь, первый, но не последний. Видно, что сборная открыта для всех, кто себя немножко проявляет»

Артем Дзюба высказался о вызове в сборную России.

«Так сказать, прокладываем дорогу для молодых и звонких. Надеюсь, что первый, но не последний, кто попадет в сборную из «Акрона». Видно, что сборная сейчас открыта для всех, кто себя немножко проявляет.

В «Акроне» есть ребята, которые достойны вызова в национальную команду. Но мне приятно быть первым в истории «Акрона» сборником», – сказал Дзюба.

Сборная России 19 марта проведет матч против Гренады, а 25 марта встретится с Замбией. Игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо». В четверг Дзюбу включили в окончательный состав сборной на мартовский сбор.