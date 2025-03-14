Попов об игре России с Гренадой: «Я даже такой страны не знаю! Где они хоть находятся? Вместо матча лучше шашлыки сделать, сходить в баню или почитать книгу»
Алексею Попову неинтересен матч России и Гренады.
«Этот матч будет хорош, если только Дзюба забьет восемь голов, как когда-то Холанд за молодежку. Это будет показатель, что у нас есть топовый форвард. Сам матч, тактика и все остальное неинтересны. Я даже такой страны не знаю! Где они хоть находятся-то?
Я согласен со многими экспертами, что этот матч неинтересный. Вместо этого матча лучше шашлыки сделать, сходить в баню, провести время с друзьями или почитать книгу. Это все будет намного полезнее, чем просмотр этого матча.
Но иногда надо и мозг отключать, поэтому матч Россия – Гренада для этого подходит. Можно уйти от своих проблем и расслабить мозг», — сказал двукратный чемпион России в составе «Рубина».
Товарищеский матч Россия – Гренада пройдет 19 марта на стадионе «Динамо» в Москве.
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