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Консейсау про Аллегри в «Милане»: «Я читаю слухи полтора месяца, иногда кажется, что есть неуважение к тем, кто работает, но таков футбол. Команда прогрессирует, результаты стали лучше»

Консейсау видит прогресс «Милана» и считает слухи про Аллегри неуважительными.

В пяти последних матчах «Милан» одержал одну победу, потерпел три поражения подряд и сыграл вничью. Команда Сержиу Консейсау занимает 9-е место в таблице Серии А и вылетела из Лиги чемпионов от «Фейеноорда» (0:1, 1:1) на стадии стыковых матчей.

Сообщалось, что Массимилиано Аллегри, тренировавший «россонери» в 2010-2014 годах, может возглавить «Милан».

О матче с «Комо»

«Мы работали в течение всей недели, и это важно, так как мы сосредоточились на игровых ситуациях и физической подготовке. Настрой в конце занятий хороший, даже в тренировочных матчах, и это очень важно. Мне нравится это».

О прогрессе команды

«Команда прогрессирует, и результаты стали лучше. Мы думаем о настоящем и о матче с «Комо». Сейчас мы хорошо работаем, и у ребят хороший настрой, характер. Подсчетами мы займемся потом. В Италии каждый матч сложен, легких нет».

О слухах про Аллегри

«Я читаю эти слухи уже полтора месяца... Я не могу контролировать то, что говорят другие. Я контролирую то, что происходит на тренировках. Иногда кажется, что есть неуважение к тем, кто работает, но я знаю, что таков футбол.

У меня нет сожаления по поводу, что я приехал в конце декабря, потому что я знал календарь, знал, что прихожу в середине сезона. Я пытаюсь донести свои игровые принципы до команды. Теперь делать это проще, потому что у меня больше времени для работы», – сказал главный тренер «Милана» Консейсау.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoМассимилиано Аллегри
logoСержиу Консейсау
logoсерия А Италия
logoМилан
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