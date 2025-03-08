«Милан» победил впервые за пять матчей – после трех поражений подряд и ничьей

«Милан» прервал серию неудачных матчей.

Команда Сержиу Консейсау одержала волевую победу над «Лечче » (3:2) в 28-м туре чемпионата Италии.

«Россонери» выиграли впервые с середины прошлого месяца. В четырех играх перед сегодняшней у них было три поражения подряд и ничья.

15 марта «Милан » встретится с «Комо».