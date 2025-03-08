«Милан» победил впервые за пять матчей – после трех поражений подряд и ничьей
«Милан» прервал серию неудачных матчей.
Команда Сержиу Консейсау одержала волевую победу над «Лечче» (3:2) в 28-м туре чемпионата Италии.
«Россонери» выиграли впервые с середины прошлого месяца. В четырех играх перед сегодняшней у них было три поражения подряд и ничья.
15 марта «Милан» встретится с «Комо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости