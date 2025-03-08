Консейсау про 3:2 с «Лечче»: «Не радуюсь вылету «Милана» из ЛЧ, но времени для тренировок стало больше. Благодаря этому мы лучше прессинговали, знали сильные и слабые стороны соперника»

Сержиу Консейсау отметил волю «Милана» к победе в игре с «Лечче» (3:2).

«В течение недели у нас появилось чуть больше времени на то, чтобы подготовиться к игре. Мы знали сильные и слабые стороны «Лечче ». Игроки усердно работали над тем, чтобы сделать требуемое от них.

В плане темпа, владения мячом, качества, передач мы были хороши. Мы забили два гола, которые были отменены, и дважды пропустили. Да, второй тайм начался не так, как мы хотели. Казалось, что будет очень сложно перевернуть игру, но футболисты показали свой характер.

Я хочу поздравить команду, потому что благодаря их отношению к делу и тому, как они поработали в течение недели, мы получили фундамент, на котором можно что-то строить. У нас редко была возможность работать на протяжении недели, и такая работа помогает заложить фундамент, после чего легче начинать игру с верным настроем.

Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но сегодня мы гораздо более организованно прессинговали потому, что знали, в каких зонах это надо делать, в какой момент. И все это – следствие тренировок.

Я не радуюсь вылету из Лиги чемпионов, но плюс в том, что теперь у нас больше времени для тренировок. Нужно ввести некоторые вещи в привычку, чтобы они стали проявляться на поле», – сказал в эфире DAZN главный тренер «Милана ».