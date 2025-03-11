«Паратичи приведет в «Милан» Конте, у них хорошие отношения. Аллегри – альтернатива». Кассано об интересе «россонери» к экс-спортдиректору «Ювентуса»

Антонио Кассано допустил, что «Милан» возглавит нынешний тренер «Наполи».

«Конте – основной выбор, Аллегри – альтернативный. Вот какие имена будут рассматриваться, если они возьмут Паратичи .

Если они действительно его пригласят, то он приведет Конте, потому что у них очень хорошие отношения. Посмотрим, сможет ли Антонио уйти из «Наполи ».

В ином случае придет Аллегри», – сказал в шоу Viva El Futbol экс-форвард «Милана ».