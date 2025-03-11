«Паратичи приведет в «Милан» Конте, у них хорошие отношения. Аллегри – альтернатива». Кассано об интересе «россонери» к экс-спортдиректору «Ювентуса»
Антонио Кассано допустил, что «Милан» возглавит нынешний тренер «Наполи».
«Конте – основной выбор, Аллегри – альтернативный. Вот какие имена будут рассматриваться, если они возьмут Паратичи.
Если они действительно его пригласят, то он приведет Конте, потому что у них очень хорошие отношения. Посмотрим, сможет ли Антонио уйти из «Наполи».
В ином случае придет Аллегри», – сказал в шоу Viva El Futbol экс-форвард «Милана».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости