«Милан» может назначить Аллегри летом. В клубе считают, что им нужен тренер-победитель

Массимилиано Аллегри может возглавить «Милан».

По данным La Gazetta dello Sport, обсуждается назначение итальянца летом. В «Милане » считают, что им нужен тренер-победитель, который хорошо знаком с Серией А. Нам нужен был тренер-победитель, человек, который хорошо знает Серию А.

Напомним, Аллегри уже тренировал «Милан» в 2010-2014 годах. И становился с ними чемпионом Италии, а также брал Суперкубок Италии.