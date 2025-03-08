  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Милан» может назначить Аллегри летом. В клубе считают, что им нужен тренер-победитель
7

«Милан» может назначить Аллегри летом. В клубе считают, что им нужен тренер-победитель

Массимилиано Аллегри может возглавить «Милан».

По данным La Gazetta dello Sport, обсуждается назначение итальянца летом. В «Милане» считают, что им нужен тренер-победитель, который хорошо знаком с Серией А. Нам нужен был тренер-победитель, человек, который хорошо знает Серию А.

Напомним, Аллегри уже тренировал «Милан» в 2010-2014 годах. И становился с ними чемпионом Италии, а также брал Суперкубок Италии.

Опубликовано: Sports
Источник: La Gazeta dello Sport
logoМассимилиано Аллегри
logoМилан
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тотти назвал Моуринью одним из лучших тренеров мира – Кассано заявил, что команды Жозе «играют как дерьмо». Франческо ответил: «Анчелотти, Капелло, Аллегри – разве у них красивый футбол?»
174 марта, 17:56
Журналист Падован о «Юве»: «Провал почти тотальный. Клуб потерял еще один год после трех сезонов при Аллегри. Мотта будет уволен в конце сезона, думаю»
1727 февраля, 21:00
«Ювентус» не дошел до полуфинала Кубка Италии впервые с 2019 года. Команда выиграла турнир при Аллегри в прошлом сезоне
3126 февраля, 22:08
У Гасперини 600 очков в Серии А во главе «Аталанты». Больше с одним клубом набирал лишь Аллегри – за два этапа в «Ювентусе»
715 февраля, 17:53
Главные новости
«Факел» – «Зенит». 0:2 – Кассьерра забил, у Гонду 1+1, Якимов удален. Онлайн-трансляция
14121 минуту назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Осасуны», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
910 минут назадLive
«МЮ» потребует 15 млн фунтов за трансфер Каземиро летом. Хавбека купили за 60 млн в 2022-м (MEN)
314 минут назад
Хави не жалеет, что не выиграл «Золотой мяч»: «Не считаю себя лучше Месси и Роналду. Горд, что трижды был 3-м. Я, Лео и Иньеста в тройке – победа философии и нашего стиля»
1326 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Факела», ЦСКА примет «Химки», московское «Динамо» против махачкалинского, «Ростов» обыграл «Оренбург»
86929 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Форест», «Ливерпуль» против «Саутгемптона», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
3641 минуту назадLive
Якимов из «Факела» удален в игре с «Зенитом»: он удерживал Гонду в центре поля. ВАР подтвердил решение Мешкова
9553 минуты назадФото
Фабио Капелло: «Мне не нравится высокомерие Гвардиолы, оно стоило ему нескольких титулов ЛЧ. Пеп всегда хотел быть главным героем в ключевых матчах, что-то придумывал»
2657 минут назад
Панов об участии в нападениях в 90-х: «Грабили. А что делать? Раскаяния нет. Такая жизнь была – либо ты, либо тебя»
44сегодня, 12:01
Лев Толстой познавал себя и жизнь, пробуя весь спорт на свете: от гирь и тенниса до шашек и велика
сегодня, 12:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА – «Химки». Круговой и Заболотный играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
410 минут назад
«Акрон» встретится со «Спартаком». Команде нужна ваша поддержка в кубковом матче против красно-белых!
11 минут назадРеклама
Анчелотти о Мбаппе: «Он не всегда в лучшей форме, это нормально. У игроков высокого уровня больше взлетов и падений, это генетика. Мы вышли в 1/8 ЛЧ во многом благодаря Килиану»
125 минут назад
Газзаев о возможном матче Россия – США: «Не исключено. Отношения между странами складываются неплохие. У нас есть общие цели по восстановлению мира»
338 минут назад
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити». Холанд и Хусанов играют. Онлайн-трансляция
540 минут назадLive
Гвардиола о походе Грилиша в бар: «У игроков есть личная жизнь, я не собираюсь ее контролировать. Я оцениваю то, что вижу на поле»
243 минуты назад
Первая лига. «Алания» принимает «Тюмень», «Родина» и «Енисей» сыграли 0:0
13сегодня, 12:00Live
Георгий Мелкадзе: «В «Спартаке» мне не дали шанса проявить себя. Выходы со скамейки на 15 минут – это не шанс»
18сегодня, 11:28
ЦСКА принимает «Динамо». Поддержите армейцев в братском кубковом дерби!
сегодня, 11:00Реклама
«Ростов» выиграл первый матч после ухода Карпина – 2:1 с «Оренбургом». Забили Комличенко и Осипенко
30сегодня, 10:57