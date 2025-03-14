«Дьявол носит голубое». «Сосьедад» выложил фото судьи Бастьена после вылета от «МЮ» из-за голов Бруну с пенальти
В «Реал Сосьедад» выразили недовольство судейством матча с «Манчестер Юнайтед».
Испанский клуб вылетел из Лиги Европы, уступив манкунианцам в 1/8 финала турнира (1:4, первая игра – 1:1). Главный арбитр ответной встречи Бенуа Бастьен назначил два пенальти в пользу «Юнайтед» и один – в пользу «Сосьедада».
Сегодня в соцсетях «Реал Сосьедад» появился пост с фотографией Бастьена. «Дьявол носит голубое», – говорится в публикации.
Изображение: x.com/RealSociedadEN
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Реал Сосьедад»
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