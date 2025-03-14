«Дьявол носит голубое». «Сосьедад» выложил фото судьи Бастьена после вылета от «МЮ» из-за голов Бруну с пенальти

В «Реал Сосьедад» выразили недовольство судейством матча с «Манчестер Юнайтед».

Испанский клуб вылетел из Лиги Европы , уступив манкунианцам в 1/8 финала турнира (1:4, первая игра – 1:1). Главный арбитр ответной встречи Бенуа Бастьен назначил два пенальти в пользу «Юнайтед » и один – в пользу «Сосьедада».

Сегодня в соцсетях «Реал Сосьедад » появился пост с фотографией Бастьена. «Дьявол носит голубое», – говорится в публикации.

Изображение: x.com/RealSociedadEN