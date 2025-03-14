Судья назначил 3 пенальти в матче «МЮ» и «Сосьедада». Бруну сделал дубль с точки, Ойарсабаль тоже реализовал попытку
«МЮ» и «Реал Сосьедад» забили 3 гола с пенальти в матче Лиги Европы.
На 9-й минуте матча 1/8 финала Лиги Европы арбитр Бенуа Бастьен назначил 11-метровый удар после просмотра видеоповтора за фол Маттейса де Лигта на Микеле Ойарсабале. Полузащитник «Реал Сосьедад» сам исполнил пенальти и открыл счет на 10-й минуте.
На 16-й минуте Бруну Фернандеш сравнял счет с пенальти, назначенного за фол Игора Субельдии.
На 50-й минуте Бруну сделал дубль, реализовав 11-метровый за нарушение правил со стороны Арица Элустондо на Патрике Доргу.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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