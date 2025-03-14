Судья назначил 3 пенальти в матче «МЮ» и «Сосьедада». Бруну сделал дубль с точки, Ойарсабаль тоже реализовал попытку

«МЮ» и «Реал Сосьедад» забили 3 гола с пенальти в матче Лиги Европы.

На 9-й минуте матча 1/8 финала Лиги Европы арбитр Бенуа Бастьен назначил 11-метровый удар после просмотра видеоповтора за фол Маттейса де Лигта на Микеле Ойарсабале . Полузащитник «Реал Сосьедад» сам исполнил пенальти и открыл счет на 10-й минуте.

На 16-й минуте Бруну Фернандеш сравнял счет с пенальти, назначенного за фол Игора Субельдии.

На 50-й минуте Бруну сделал дубль, реализовав 11-метровый за нарушение правил со стороны Арица Элустондо на Патрике Доргу.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, второй тайм).