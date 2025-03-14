Бруну сделал хет-трик в матче с «Сосьедадом». Хавбек «МЮ» дважды реализовал пенальти и забил с игры
Бруну Фернандеш сделал хет-трик в ворота «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы.
В ответном матче 1/8 финала турнира полузащитник «Манчестер Юнайтед» реализовал два пенальти – португалец забил с точки на 16-й и 50-й минутах.
На 87-й минуте Бруну забил с игры после паса Алехандро Гарначо.
Матч завершился победой «МЮ» со счетом 4:1 – команда Рубена Аморима вышла в 1/4 финала Лиги Европы по сумме двух встреч (1:1, 4:1).
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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