Бруну забил 10 пенальти в Лиге Европы. Это рекорд турнира
Бруну Фернандеш установил рекорд Лиги Европы.
Хавбек «Манчестер Юнайтед» на 16-й минуте реализовал пенальти в матче Лиги Европы против «Реал Сосьедад» (2:1, второй тайм).
Для Бруну этот реализованный пенальти стал 9-м в ЛЕ, что является рекордным показателем среди всех игроков за всю историю турнира.
На 50-й минуте португалец еще раз отличился с 11-метровой отметки.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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