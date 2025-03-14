Бруну забил 10 пенальти в Лиге Европы. Это рекорд турнира

Бруну Фернандеш установил рекорд Лиги Европы.

Хавбек «Манчестер Юнайтед » на 16-й минуте реализовал пенальти в матче Лиги Европы против «Реал Сосьедад» (2:1, второй тайм).

Для Бруну этот реализованный пенальти стал 9-м в ЛЕ, что является рекордным показателем среди всех игроков за всю историю турнира.

На 50-й минуте португалец еще раз отличился с 11-метровой отметки.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.