Аморим о 4:1 с «Сосьедадом»: «МЮ» немного показал будущее и решил проблемы настоящего. Мы можем доминировать в ЛЕ в плане физической подготовки»

Рубен Аморим высказался о выходе «МЮ» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» прошел «Реал Сосьедад » в 1/8 финала турнира (1:1, 4:1).

«Неделя была насыщенной. Мы немного продемонстрировали будущее и разобрались с проблемами настоящего. Сегодня наша команда провела хороший матч. Физическая подготовка была на высоте, в этом турнире мы можем доминировать в этом аспекте. Мы учимся выигрывать матчи в различных турнирах, играть вничью, чтобы получать очки. Это была тяжелая, но хорошая неделя.

Я учусь использовать таких игроков, как Каземиро. Не имея большого количества вариантов, мы стараемся расположить их наилучшим образом, и это очень помогает нам. Чувствуется, что у них появляется больше свободы. В Испании мы пытались использовать скорость Гарначо на правом фланге, и он очень хорошо себя показал – возможно, лучше, чем слева. Мы пытаемся найти наилучшие решения для команды. Это тяжело, мы немного сбавили скорость в конце игры, но мы счастливы.

Мелочи действительно важны. Мы играли в Испании, и «Сосьедад» почувствовал, что может пройти в следующий этап. Затем мы приехали сюда, у нас было два дня на подготовку к матчу с «Арсеналом », и во втором тайме игроки почувствовали себя на высоте и поверили в это. В течение недели я чувствовал, что игроки верили, что смогут [пройти дальше]. Думаю, мы победили бы даже не в большинстве.

У нас впереди много игр в АПЛ , и мы будем использовать каждую минуту, чтобы сделать игроков лучше. Речь не идет о завершении этого сезона, мы должны готовиться к будущему.

Против «Лиона » будет совсем другая игра, в ней будет больше физической нагрузки. Они играют в лиге, которая отличается высокой физической подготовкой, как и наша. Там нет такого же качества, но в ней важна физика. Мы должны найти другой способ победить», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » в интервью TNT Sport.