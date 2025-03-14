У «МЮ» одна победа в 4 матчах. Было 3 ничьих по 1:1 подряд

«Манчестер Юнайтед» одержал одну победу за 4 матча.

В четверг «МЮ » разгромил «Реал Сосьедад » (4::1) в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы .

До этого у команды Рубена Аморима было три ничьих подряд со счетом 1:1 в разных турнирах.