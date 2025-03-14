У «МЮ» одна победа в 4 матчах. Было 3 ничьих по 1:1 подряд
«Манчестер Юнайтед» одержал одну победу за 4 матча.
В четверг «МЮ» разгромил «Реал Сосьедад» (4::1) в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы.
До этого у команды Рубена Аморима было три ничьих подряд со счетом 1:1 в разных турнирах.
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