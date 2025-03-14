Итурральде о двойном касании Альвареса: «В правилах сказано: мяч в игре, когда по нему нанесен удар и он явно пришел в движение. Если УЕФА признает аннулирование, зачем направляет эпизод в IFAB?»

Итурральде Гонсалес не согласен с объяснением УЕФА по пенальти Хулиана Альвареса.

«Реал » прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

Во время серии послематчевых 11-метровых форвард хозяев Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

УЕФА в своем заявлении подтвердил правильность решения арбитра, сославшись на правило 14.1, однако отметил, что вступит в переговоры с ФИФА и IFAB по поводу пересмотра правила.

По мнению экс-судьи Итурральде Гонсалеса, высказанного в программе El Larguero, главный вопрос касается момента, когда мяч считается введенным в игру. Согласно правилам Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), «мяч считается введенным в игру в момент удара по нему и его очевидного движения».

«Меня не убеждают объяснения УЕФА. Само их заявление противоречиво и выставляет в худшем свете не столько сам текст, сколько его автора. Они пытаются объяснить, что игрок коснулся мяча дважды, но весь спор теперь сводится к тому, был мяч в игре или нет.

Они ссылаются на правило, которое гласит, что если игрок касается мяча дважды в серии пенальти, то удар должен быть аннулирован. Это действительно указано в правиле 14.1. Однако в этом же правиле сказано, что мяч считается в игре, когда по нему нанесен удар и он явно пришел в движение.

Меня также смущает, что УЕФА признает аннулирование гола верным. В таком случае, если они утверждают, что арбитр действовал по правилам, зачем они направляют этот эпизод на пересмотр в IFAB? Это все равно что судья выносит приговор и тут же передает его в Верховный суд.

Если ты говоришь, что арбитр поступил правильно, зачем отправлять этот эпизод в IFAB? Это должен делать «Атлетико », который считает себя, условно говоря, пострадавшей стороной», – заявил Итурральде.