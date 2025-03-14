Марчиняк отрицает, что Мбаппе сказал его помощнику о двойном касании Альвареса: «Неправда. Я сам сообщил ВАР, и они тщательно проверили»

Шимон Марчиняк заявил, что сам попросил ВАР проверить пенальти Хулиана Альвареса.

Польский арбитр был главным судьей ответного матча «Атлетико » – «Реал » в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сливочные» вышли в 1/4 финала по суме двух встреч (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

Во время серии послематчевых 11-метровых ударов форвард хозяев Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот. Сообщалось , что сразу после удара Килиан Мбаппе сообщил о нарушении помощнику судьи.

«Я сам сообщил ВАР, что Альварес с вероятностью 99% коснулся мяча дважды, и они тщательно проверили это.

То, что Мбаппе говорил что-либо о двойном касании, неправда. Честно говоря, я ни разу в судейской карьере не сталкивался с подобной ситуацией, хотя игроки знают правила», – сказал Марчиняк.