Альварес о вылете «Атлетико» из ЛЧ: «Больно оставаться в стороне, когда отдал все силы. Мы показали характер. Поздравляем «Реал» с выходом в 1/4 финала»
«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).
Во время серии послематчевых 11-метровых ударов форвард хозяев Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.
«Больно остаться в стороне после того, как отдал все силы на поле и боролся до последней минуты. Мы не прошли дальше, но показали характер, самоотдачу и сердце.
Спасибо нашим болельщикам за то, что всегда были рядом, болели без остановки и делали каждую игру особенной. Теперь пришло время смотреть вперед и сосредоточиться на том, что ждет нас впереди.
Поздравляем «Реал» с выходом в четвертьфинал», – написал форвард «Атлетико» в соцсетях.
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