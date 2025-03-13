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Альварес о вылете «Атлетико» из ЛЧ: «Больно оставаться в стороне, когда отдал все силы. Мы показали характер. Поздравляем «Реал» с выходом в 1/4 финала»

Хулиан Альварес высказался после вылета «Атлетико» от «Реала» в Лиге чемпионов.

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

Во время серии послематчевых 11-метровых ударов форвард хозяев Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

«Больно остаться в стороне после того, как отдал все силы на поле и боролся до последней минуты. Мы не прошли дальше, но показали характер, самоотдачу и сердце.

Спасибо нашим болельщикам за то, что всегда были рядом, болели без остановки и делали каждую игру особенной. Теперь пришло время смотреть вперед и сосредоточиться на том, что ждет нас впереди.

Поздравляем «Реал» с выходом в четвертьфинал», – написал форвард «Атлетико» в соцсетях.

Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Хулиана Альвареса
logoХулиан Альварес
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
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