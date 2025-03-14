«Атлетико» об отмене гола Альвареса с пенальти: «Ошибка в использовании ВАР разрушила надежды миллионов болельщиков»

«Атлетико» выступил с заявлением в связи с отменой гола Хулиана Альвареса.

Форвард «индейцев» поскользнулся перед 11-метровым ударом в ворота «Реала» и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

«Реал » обыграл «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в серии 11-метровых (0:1, 4:2 по пен., первая игра – 2:1).

«Нам все еще не верится в отмену гола Альвареса с пенальти с помощью ВАР и в вылет из Лиги чемпионов. Знаем, что ошибка в использовании ВАР никогда не изменит результат матча. Мы осознаем, что независимо от количества просмотров ошибки ВАР результат матча никогда не изменится.

В любом случае мы глубоко опечалены этим инцидентом, имевшим для нас ужасные последствия. Он разрушил надежды миллионов болельщиков и свел на нет огромные усилия нашей команды. Убеждены, что футбольная семья должна сообща работать над тем, чтобы подобные ситуации впредь больше не повторялись», – говорится в заявлении «Атлетико ».

УЕФА подтвердил двойное касание Альвареса. Но правило могут изменить