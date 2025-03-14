Бруну про 4:1 с «Сосьедадом»: «Для «МЮ» главное – победа. Мы прогрессируем»
Бруну Фернандеш оценил важность победы «МЮ» над «Реал Сосьедад» (4:1).
«Для этого клуба главное – победа. Нам нужно побеждать в матч. Впереди долгий путь, но мы уверены, что если сосредоточимся на каждой игре и будем иметь правильный менталитет, то сможем побеждать.
Благодаря результату и игре начинаешь чувствовать себя немного увереннее, а уверенность – важная вещь в футболе. Мы очень хорошо прогрессируем, но прогресс будет виден, если мы добьемся результатов. В этом клубе все зависит от результатов», – сказал хавбек «МЮ».
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