Бруну про 4:1 с «Сосьедадом»: «Для «МЮ» главное – победа. Мы прогрессируем»

Бруну Фернандеш оценил важность победы «МЮ» над «Реал Сосьедад» (4:1).

«Для этого клуба главное – победа. Нам нужно побеждать в матч. Впереди долгий путь, но мы уверены, что если сосредоточимся на каждой игре и будем иметь правильный менталитет, то сможем побеждать.

Благодаря результату и игре начинаешь чувствовать себя немного увереннее, а уверенность – важная вещь в футболе. Мы очень хорошо прогрессируем, но прогресс будет виден, если мы добьемся результатов. В этом клубе все зависит от результатов», – сказал хавбек «МЮ ».