У Бруну 41 (24+17) очко в ЛЕ – это лучший результат в истории турнира
Бруну Фернандеш совершил больше всего результативных действий в Лиге Европы.
В сегодняшнем матче 1/8 финала против «Реал Сосьедад» полузащитник «Манчестер Юнайтед» сделал хет-трик – португалец дважды реализовал пенальти, а затем забил с игры.
Всего на счету Бруну 41 голевое действие (24 гола и 17 ассистов) в Лиге Европы – больше, чем у любого игрока в истории турнира.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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