У Бруну 41 (24+17) очко в ЛЕ – это лучший результат в истории турнира

Бруну Фернандеш совершил больше всего результативных действий в Лиге Европы.

В сегодняшнем матче 1/8 финала против «Реал Сосьедад » полузащитник «Манчестер Юнайтед » сделал хет-трик – португалец дважды реализовал пенальти, а затем забил с игры.

Всего на счету Бруну 41 голевое действие (24 гола и 17 ассистов) в Лиге Европы – больше, чем у любого игрока в истории турнира.