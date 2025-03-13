Андрей Аршавин: «Не ожидал, что Дзюбу вызовут в сборную – Карпин был категоричен. Артем сейчас претендует на роль лучшего нападающего среди россиян, все заслуженно»
Андрей Аршавин удивился вызову Артема Дзюбы в сборную России.
«Я не ожидал, что Артема Дзюбу вызовут в сборную России еще раз. Валерий Карпин был достаточно категоричен на этот счет. Но, в целом, после тех событий, что Артем побил один рекорд, ему предоставили возможность побить еще один.
К тому же, конкретно в данный момент Дзюба претендует на роль лучшего нападающего среди россиян по объективным причинам. И трудно сказать, что в сборную его вызвали не по спортивному принципу. Все заслуженно.
Если Дзюбе удастся стать еще и лучшим нападающим в истории сборной, то, думаю, Александр Кержаков отнесется к этому совершенно нормально. Жизнь идет, мы не стоим на месте, рекорды обновляются. Все-таки на то они и рекорды, чтобы стремиться их побить», – сказал Аршавин.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости