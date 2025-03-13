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  • Дзюба о вызове в сборную: «Я как будто во сне, сердце до сих пор бешено стучит. Буду самым счастливым, когда услышу гимн России на стадионе»
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Дзюба о вызове в сборную: «Я как будто во сне, сердце до сих пор бешено стучит. Буду самым счастливым, когда услышу гимн России на стадионе»

Артем Дзюба заявил, что с нетерпением ждет возможности сыграть за сборную.

36-летнего нападающего «Акрона» вызвали на ближайший сбор национальной команды, где она сыграет с Замбией и Гренадой.

«Я как будто во сне. Когда вчера после Кубка спрашивали, готов ли и хочу ли сыграть за сборную, то даже и представить не мог, что это может случиться, тем более так быстро.

Сейчас я счастлив, сердце до сих пор бешено стучит, но буду самым счастливым, когда услышу гимн нашей страны на стадионе. Надеюсь, что придет много болельщиков.

Хочется сказать большое спасибо всем, кто принял такое решение. Российскому футбольному союзу, главному тренеру Валерию Карпину и всем причастным. Теперь с удвоенной силой готовимся к матчу против ЦСКА, ну и далее в Новогорск», – сказал Дзюба.

Дзюба в сборной – еще вчера он не верил, что при Карпине такое возможно

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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