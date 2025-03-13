Губерниев о Дзюбе в сборной: «Это в интересах российского футбола. Респект Карпину – здравый смысл восторжествовал»
Дмитрий Губерниев рад возвращению Артема Дзюбы в сборную России.
Нападающий «Акрона» вызван в национальную команду на ближайший тренировочный сбор. В марте Россия проведет матчи с Гренадой и Замбией
«Здравый смысл восторжествовал – Дзюба должен быть в сборной. Посмотрим, попадает ли он в основу, может, вообще капитаном станет. Но сейчас Артему надо дерзать, рвать, метать, чтобы закрепиться в составе и блистать как в лучшие годы.
Молодец Дзюба. Карпин тоже молодец, Валерию Георгиевичу – респект. Это все в интересах российского футбола», – сказал комментатор.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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