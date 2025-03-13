Губерниев о Дзюбе в сборной: «Это в интересах российского футбола. Респект Карпину – здравый смысл восторжествовал»

Дмитрий Губерниев рад возвращению Артема Дзюбы в сборную России.

Нападающий «Акрона» вызван в национальную команду на ближайший тренировочный сбор. В марте Россия проведет матчи с Гренадой и Замбией

«Здравый смысл восторжествовал – Дзюба должен быть в сборной. Посмотрим, попадает ли он в основу, может, вообще капитаном станет. Но сейчас Артему надо дерзать, рвать, метать, чтобы закрепиться в составе и блистать как в лучшие годы.

Молодец Дзюба. Карпин тоже молодец, Валерию Георгиевичу – респект. Это все в интересах российского футбола», – сказал комментатор.