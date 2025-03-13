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Представитель Дзюбы: «Артем до последнего не мог поверить в вызов в сборную. После разговора с Карпиным он находился в приятном шоке»

Представитель Артема Дзюбы высказался о вызове форварда в сборную России.

«Счастлив и рад за Артема, да и за всех нас. Мы уже довольно давно были на связи с представителями РФС. Огромное спасибо им за то, что решение вызвать Артема Дзюбу в сборную все-таки было принято, а также за то, что сделали исключение из правила, что в национальную команду не вызываются футболисты старше 30 лет.

Артем своей игрой за «Акрон» на протяжении всего сезона, и в последних матчах в особенности, доказывает, что является одним из сильнейших нападающих России на данный момент. На мой личный взгляд, вызов Дзюбы в сборную в марте абсолютно заслуженный по спортивному принципу. Но это лишь половина дела.

Спасибо за шанс, сегодня Артем точно порадуется. Но уже сейчас он тренируется, готовится к важнейшему матчу с ЦСКА. А дальше нужно хорошо подготовиться к сборной. Пусть это и скромные сборные Гренады и Замбии, но к ним тоже надо быть готовым.

Сегодня перекинулся парой фраз с Артемом – он до последнего не мог поверить в вызов в сборную. После разговора с Валерием Георгиевичем Артем находился в приятном, но шоке. Он сразу сказал: «Теперь надо с удвоенной силой готовиться к важнейшим матчам». Неважно, официальные это матчи или нет.

Понятно, что всем хочется играть против самых сильных сборных – Артем тут не исключение. Просто сейчас многие цепляются за вчерашний комментарий Дзюбы, но Артем говорил это в сердцах. А до этого он не раз отмечал, что любой матч в футболке национальной сборной, особенно после такого перерыва, будет большим счастьем.

Но как отметил главный тренер сборной, которому тоже огромное спасибо за шанс для Артема, теперь надо выйти и сыграть, а до этого хорошо подготовиться, избежать травм и подойти в оптимальной форме к ближайшим матчам сборной. Будем верить и болеть как за сборную, так и персонально за Артема.

И еще раз хочу выразить благодарность РФС и всем, благодаря кому это неожиданное для многих, но резонансное решение стало возможным», — сказал Леонид Гольдман.

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
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Леонид Гольдман
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