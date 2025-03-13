Доннарумма, Кейн, Асенсио, Педри и Стерлинг – в команде недели ЛЧ
УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).
Защитники: Дензел Думфрис («Интер»), Эмре Джан («Боруссия»), Рауль Асенсио («Реал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).
Полузащитники: Родриго Де Поль («Атлетико»), Педри («Барселона»), Рахим Стерлинг («Арсенал»), Марко Асенсио («Астон Вилла»),
Нападающие: Максимилиан Байер («Боруссия»), Харри Кейн («Бавария»).
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Лиги чемпионов в X
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