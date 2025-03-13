Доннарумма признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «ПСЖ» отбил два удара в серии пенальти с «Ливерпулем»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Об этом сообщил УЕФА.

Доннарумма отбил два удара в послематчевой серии пенальти в ответной игре 1/8 финалал с «Ливерпулем » (1:0, 4:1 по пенальти).

Итальянец обошел Харри Кейна, Марко Асенсио и Эмре Джана.

Доннарумма – спец по пенальти. Выиграл 6 из 7 серий