Доннарумма признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «ПСЖ» отбил два удара в серии пенальти с «Ливерпулем»
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Об этом сообщил УЕФА.
Доннарумма отбил два удара в послематчевой серии пенальти в ответной игре 1/8 финалал с «Ливерпулем» (1:0, 4:1 по пенальти).
Итальянец обошел Харри Кейна, Марко Асенсио и Эмре Джана.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Лиги чемпионов
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