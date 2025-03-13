Вальдано о выходе «Реала» в 1/4 финала ЛЧ: «Сценарист уже не знает, что придумать, чтобы «Мадрид» прошел, а «Атлетико» не справился с главным соперником»
«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала турнира турнира (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).
«Это был очень длинный матч, и мы должны прибавить первую игру. Некоторые моменты, такие, как [незабитый] пенальти Винисиуса, могли изменить ход матча или завершить его раньше, но в конце концов мы дошли до мучительной серии. Сценарист уже не знает, что придумать, чтобы «Реал» прошел дальше, а «Атлетико» не смог одолеть своего главного соперника в еврокубках.
Глаза игроков говорят сами за себя. Когда тренеру приходится делать выбор [игроков для серии пенальти], он смотрит им в глаза. Одни игроки смотрят на вас в ответ, а другие отводят взгляд, и это служит сигналом. Думаю, отказаться исполнять пенальти, не чувствуя готовности, смелее, чем сделать это, не будучи достаточно уверенным», – сказал бывший директор «Реала».
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