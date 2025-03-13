Менди пропустит 3-4 недели из-за травмы бедра, полученной в матче «Реала» с «Атлетико»

Защитник «Реала» Ферлан Менди пропустит не менее трех недель из-за травмы.

Француз повредил мышцу задней поверхности левого бедра в конце второго тайма ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», его заменили.

По данным журналистки Аранчи Родригес, Менди пропустит 3-4 недели из-за мышечной травмы бедра.