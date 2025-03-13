Экс-судья Грефе о пенальти Альвареса: «Кажется, был один контакт с мячом, возможно, неправильно отменять такие голы. ФИФА и УЕФА следует прояснить ситуацию»

Мануэль Грефе не убежден в правоте судей матча «Атлетико» – «Реал».

«Реал» прошел «Атлетико » в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

Во время серии послематчевых 11-метровых ударов форвард хозяев Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

«Достаточно ли это ясно (и очевидно), чтобы отменить гол? Возможно, необходимы философия роли ВАР и разъяснения в правилах игры...

Двойное касание (почти одновременно) или один контакт? Кажется неправильным отменять [такие голы] в серии пенальти.

Разъяснение в правилах игры: игроку, выполняющему удар, запрещено дважды касаться мяча, но только если мяч оказывается в игре. В этом случае запрещено касаться мяча второй раз, если он находится в игре, то есть ЯВНО движется… Может, стоит прояснить это противоречие?

В случае с Альваресом кажется, что был один контакт. Суровое и спорное решение принято ВАР. Возможно, ФИФА и/или УЕФА следует прояснить ситуацию.

Учитывая эту ситуацию, возможно, было бы разумно уточнить/скорректировать правила таким образом, чтобы были запрещены только классические двойные касания – когда мяч разыгран заранее, до удара, – а двойное касание непосредственно во время выполнения удара, как правило, больше не наказывалось», – написал бывший немецкий судья Грефе .

ВАР отменил забитый пенальти Альвареса – из-за двойного касания. Что за правило помогло «Реалу»?