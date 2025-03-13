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Матеу Лаос о пенальти Альвареса: «Как судья я бы хотел сам посмотреть повтор и принять решение. Мне не хватает прозрачности в футболе – чтобы все видели эпизод глазами главного арбитра»

Антонио Матеу Лаос оценил скандальный эпизод матча «Атлетико» – «Реал».

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

Во время серии послематчевых 11-метровых ударов форвард хозяев Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

«Если бы мне пришлось принимать решение по такому важному моменту, я был бы рад, если бы они [ВАР] подсказали бы мне. 

Я бы хотел пойти посмотреть момент и принять решение на основе этого. Это моя ответственность, я должен взять ее на себя и вынести то решение, которое я считаю нужным. Вот как я понимаю судейство.

Технологии используются очень хорошо. Но с моей точки зрения в плане принятия решения это [смотреть повтор] важно, потому что если нет, то вы делегируете полномочия [помощникам]... И прямо сейчас у всех нас все еще есть сомнения.

Решив все так быстро, судьи принимают очень четкое решение. Но мне всегда не хватает прозрачности, когда мы все можем видеть эпизод глазами главного судьи перед монитором. В таком случае мы не будем тратить столько времени, пытаясь исказить этот замечательный вид спорта», – сказал бывший судья Матеу Лаос в эфире Movistar.

ВАР отменил забитый пенальти Альвареса – из-за двойного касания. Что за правило помогло «Реалу»?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
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