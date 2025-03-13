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Экс-судья Фернандес об отменене гола Альвареса «Реалу»: «Двойное касание считается нереализованным пенальти. Он задел мяч обеими ногами»

Экс-судья высказался о скандальном пенальти в игре «Реала» с «Атлетико».

Спорный эпизод возник во время серии пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Ему удалось забить, но главный арбитр Шимон Марчиняк после консультации с ВАР не засчитал взятие ворот.

«Альварес дважды коснулся мяча, по разу каждой ногой. Двойное касание считается нереализованным пенальти», – сказал Павел Фернандес.

Он также прокомментировал назначенный в ворота «Атлетико» пенальти на 69-й минуте основного времени. Клеман Лангле схватил Килиана Мбаппе руками в своей штрафной площади и повалил на газон.

«Защитник держит нападающего, сбивая его с ног. Это пенальти. Было близко к удалению, но Лангле спасло появление Льоренте», – заявил бывший арбитр и эксперт газеты Marca по судейству.

«Мяч не сдвинулся. Поднимите руку, если видели, что Альварес коснулся его дважды. Никто не поднял!» Симеоне – журналистам об ударе Хулиана в серии пенальти с «Реалом»

«Реал» уступил «Атлетико» в ответном матче, но выиграл серию пенальти в 1/8 ЛЧ! Удар Альвареса не засчитали, Льоренте пробил в перекладину

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Павла Фернандеса
Павел Фернандес
logoАтлетико
logoсудьи
logoРеал Мадрид
logoМаркос Льоренте
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