Экс-судья Фернандес об отменене гола Альвареса «Реалу»: «Двойное касание считается нереализованным пенальти. Он задел мяч обеими ногами»
Спорный эпизод возник во время серии пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Ему удалось забить, но главный арбитр Шимон Марчиняк после консультации с ВАР не засчитал взятие ворот.
«Альварес дважды коснулся мяча, по разу каждой ногой. Двойное касание считается нереализованным пенальти», – сказал Павел Фернандес.
Он также прокомментировал назначенный в ворота «Атлетико» пенальти на 69-й минуте основного времени. Клеман Лангле схватил Килиана Мбаппе руками в своей штрафной площади и повалил на газон.
«Защитник держит нападающего, сбивая его с ног. Это пенальти. Было близко к удалению, но Лангле спасло появление Льоренте», – заявил бывший арбитр и эксперт газеты Marca по судейству.
«Мяч не сдвинулся. Поднимите руку, если видели, что Альварес коснулся его дважды. Никто не поднял!» Симеоне – журналистам об ударе Хулиана в серии пенальти с «Реалом»
«Реал» уступил «Атлетико» в ответном матче, но выиграл серию пенальти в 1/8 ЛЧ! Удар Альвареса не засчитали, Льоренте пробил в перекладину
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий