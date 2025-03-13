Анчелотти заменил Винисиуса на 18-летнего Эндрика за 5 минут до серии пенальти. Вингер «Реала» не забил «Атлетико» с точки во 2-м тайме
Винисиус Жуниор не принял участия в серии пенальти в мадридском дерби.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти решил заменить вингера на 115-й минуте матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Вместо него вышел 18-летний форвард Эндрик.
Винисиус не реализовал пенальти в середине второго тайма, направив мяч выше ворот.
Опубликовал: Александр Суряев
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