Винисиус показал фанатам «Атлетико» 15 ЛЧ «Реала» и 0 у них, когда его заменили. После матча бразилец положил куртку «Мадрида» перед фан-сектором соперника и указал на эмблему

Винисиус указал фанатам «Атлетико» на 15 побед в Лиге чемпионов у «Реала».

Это случилось во время ответного матча 1/8 финала турнира (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти). По ходу второго тайма бразилец не реализовал 11-метровый.

На 115-й минуте Винисиуса заменили на Эндрика. Покинув поле, он показал фанатам «Атлетико », что «Реал » 15 раз выигрывал Лигу чемпионов, а их клуб – ни разу.

После окончания матча бразилец положил куртку своей команды перед фан-сектором соперника и указал на эмблему «Мадрида».

Напомним, что фанаты «Атлетико» оскорбляли вингера «Реала» перед матчем: «Оле, оле, оле, Винисиус – шимпанзе» .

Изображения: fanpage.it , кадр из трансляции

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