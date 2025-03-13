Куртуа о победе над «Атлетико» по пенальти: «Думал, они постараются забить второй мяч, но они боялись скоростных атак Винисиуса и Мбаппе»

Тибо Куртуа оценил выход «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы обыграли «Атлетико » в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала (0:1, 4:2 по пен., первая игра – 2:1).

«Я думал, что «Атлетико» постарается забить второй мяч, и был удивлен тем, что на самом деле он просто оборонялся и пытался убегать в контратаки. Получалось это у него хорошо, поскольку моментов было больше, чем у нас, и мне пару раз пришлось отбивать. Но, думаю, соперник боялся наших скоростных атак от Винисиуса и Мбаппе.

В итоге все это немного напоминало лотерею. Мы много говорили об этом в течение недели, но когда настало время серии пенальти, все зависело от тех, кто действительно должен был пробивать. Я почти отразил удар Корреа.

Я знал, что Серлот любит постоянно менять направление удара, а вот затем я понятия не имел, куда решит целиться Льоренте. По тренировкам с ним я помню, что зачастую он бьет точно и молниеносно. Именно так он и сделал, но мяч пошел высоко [в перекладину]», – сказал вратарь «Реала ».