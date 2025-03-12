Артем Дзюба: «Играть за сборную – мечта любого. Непередаваемые эмоции, когда слышишь гимн России, смотришь на наш флаг. Я уже немного отчаялся, но было бы незабываемо, если вдруг случится»
«Играть за сборную – мечта любого футболиста. И неважно, первый это для тебя матч или 50-й.
Я не исключение. Решать не мне, но был бы рад и счастлив.
Это непередаваемые эмоции и чувства, когда ты слышишь гимн России, смотришь на наш флаг. Если честно, уже немного отчаялся, но, если вдруг это случится, было бы незабываемо», – сказал лучший бомбардир в истории российского футбола.
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сегодня написал о том, что Дзюбу нужно вызвать в сборную России.
Главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин говорил о намерении привлекать молодых игроков и отмечалл, что ему интереснее вызвать в сборную форварда «Пари НН» Александра Кокшарова, чем Артема Дзюбу. Сам Дзюба указывал на непоследовательность решений Карпина, отметив попадание 31-летнего Дугласа в расширенный список. Скепсис по поводу невызова Дзюбы на фоне приглашения Дугласа Сантоса высказывали и другие спикеры, в частности, бывший игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков.
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