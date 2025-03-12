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  • «Дзюба играл бы в основе мощнейшей сборной СССР. Одаренный Богом футболист, умеет все, это уникум! Больше никто в России не похож на Артема, он самый сильный». Кавазашвили о форварде «Акрона»
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«Дзюба играл бы в основе мощнейшей сборной СССР. Одаренный Богом футболист, умеет все, это уникум! Больше никто в России не похож на Артема, он самый сильный». Кавазашвили о форварде «Акрона»

Анзор Кавазашвили назвал Артема Дзюбу сильнейшим российским форвардом.

«Никто и никогда в жизни не говорил, что Дзюба не умеет играть. Это единственный форвард в РПЛ, который себе не имеет равных. Он одаренный Богом футболист. Характер его меня вообще не волнует. Его очень часто травят журналисты, поэтому он срывается. Если бы меня так травили, то я бы тоже срывался.

Дзюба умеет все. Он использует свой рост, фигуру и свою огромную, большую технику. Он так прикрывает мяч корпусом, что его отобрать невозможно. В единоборствах он не теряет голову и всегда находит, куда отправить мяч.

Прекрасная игра корпусом, головой, мячи укладывает точно, не имея сумасшедший удар. Это уникум! Жаль, у него в «Спартаке» не пошло, но в «Зените» он расцвел. 

Я не могу назвать больше ни одного футболиста в России, даже если это легионеры, кто был бы хоть немного похож на него. Ни одного нет. Он самый сильный! Дзюба – российская звезда.

Если бы он выступал в Советском Союзе, то постоянно играл бы в основном составе сборной СССР. А тогда у нас была мощнейшая сборная», – сказал бывший голкипер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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