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Артем Дзюба: «Приятно забивать «Спартаку», который воспитал меня, дал мне дорогу»

Артем Дзюба заявил, что ему приятно забивать голы «Спартаку».

Сегодня нападающий «Акрона» поразил ворота красно-белых в матче 2-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России (2:3). 

«Приятно, конечно, забивать «Спартаку», который воспитал меня, дал мне дорогу. Поэтому в этом плане, конечно, приятно забить.

Но приятнее было бы сравнять счет, это было бы интересно, а потом пенальти», – сказал Дзюба. 

Дзюба заявил, что Кержаков не поздравил его с рекордом: «Он вообще как-то токсично себя ведет, лукавит»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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