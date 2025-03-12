Артем Дзюба: «Приятно забивать «Спартаку», который воспитал меня, дал мне дорогу»
Артем Дзюба заявил, что ему приятно забивать голы «Спартаку».
Сегодня нападающий «Акрона» поразил ворота красно-белых в матче 2-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России (2:3).
«Приятно, конечно, забивать «Спартаку», который воспитал меня, дал мне дорогу. Поэтому в этом плане, конечно, приятно забить.
Но приятнее было бы сравнять счет, это было бы интересно, а потом пенальти», – сказал Дзюба.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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