Артем Дзюба: «Приятно забивать «Спартаку», который воспитал меня, дал мне дорогу»

Артем Дзюба заявил, что ему приятно забивать голы «Спартаку».

Сегодня нападающий «Акрона » поразил ворота красно-белых в матче 2-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России (2:3).

«Приятно, конечно, забивать «Спартаку », который воспитал меня, дал мне дорогу. Поэтому в этом плане, конечно, приятно забить.

Но приятнее было бы сравнять счет, это было бы интересно, а потом пенальти», – сказал Дзюба.

Дзюба заявил, что Кержаков не поздравил его с рекордом: «Он вообще как-то токсично себя ведет, лукавит»