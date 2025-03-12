Данни считает, что Артем Дзюба надолго останется лучшим российским бомбардиром.

На прошлой неделе Дзюба забил 234‑й гол в карьере. 36-летний форвард «Акрона » стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав Александра Кержакова.

«Поздравляю Дзюбу от всей души! Артем очень много работал, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Дзюба – великий игрок. Думаю, его рекорд продержится долго», – сказал бывший игрок «Зенита ».

Дзюба – великий. Вот пять аргументов