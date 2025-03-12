Данни о Дзюбе: «Великий игрок. Его рекорд продержится долго, думаю»
Данни считает, что Артем Дзюба надолго останется лучшим российским бомбардиром.
На прошлой неделе Дзюба забил 234‑й гол в карьере. 36-летний форвард «Акрона» стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав Александра Кержакова.
«Поздравляю Дзюбу от всей души! Артем очень много работал, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Дзюба – великий игрок. Думаю, его рекорд продержится долго», – сказал бывший игрок «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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