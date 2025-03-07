Семин о тренерских лицензиях Мостового и Аршавина: «Не стоит ждать предложений от топ-команд, надо просто идти работать. У них богатый опыт, есть идеи»

Юрий Семин дал Александру Мостовому совет о работе тренером.

– На днях Александр Мостовой и Андрей Аршавин получили тренерские лицензии. Что думаете об их перспективах в качестве тренеров?

– Самое главное в этой ситуации – чтобы они нашли работу. Но это ребята, которые достаточно долго и хорошо играли в футбол. Они должны работать в той или иной команде.

Другое дело – будет ли место для работы. Это первостепенный вопрос для людей, получающих дипломы. Люди учатся, получают лицензии, а работы нет.

У этих ребят богатый опыт, они играли под руководством известных тренеров, у них многое осталось в голове. Они сами – большие футболисты, у них есть идеи. Они могут многое внести в развитие той или иной команды.

Если говорить в целом, то тренером, конечно, не каждый может быть. Но востребованы в футболе ребята, конечно же, быть должны. И шансы в тренерской работе нужно давать. Хотя бесконечно их тоже никто предоставлять не будет.

Когда‑то мы тоже так же начинали. Где начинал Газзаев ? В Первой лиге в «Спартаке» Орджоникидзе. Где Семин начинал? В Первой лиге в «Памире». Где начинал Романцев ? В «Красной Пресне». А дальше вместе с опытом пошли и более серьезные предложения.

Так что ребятам в тренерской профессии сейчас не стоит дожидаться предложений от топ‑команд, надо просто идти работать, – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.