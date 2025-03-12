Юрий Семин о погоне Овечкина за Гретцки: «Утром просыпаюсь и первым делом смотрю: забил или нет. Желаем великому Александру побыстрее решить задачу и прийти в «Динамо»

Юрий Семин назвал Овечкина великим и пожелал побыстрее побить рекорд Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Ранее 39-летний форвард заявил , что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном », который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо».

– Как переживаете за снайперскую погоню нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки?

– Я переживаю так: каждый раз, когда играет Овечкин, иной раз ночью смотрю. А иной раз утром просыпаюсь и сразу первым делом смотрю: забил или не забил.

Информация всегда поступает вовремя, хорошая. Желаем нашему великому Александру побыстрее решить эту задачу и прийти в «Динамо », – сказал бывший главный тренер футбольного «Локомотива» Юрий Семин.