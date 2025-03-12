Робертсон про 0:1 с «ПСЖ»: «На прошлой неделе «Ливерпуль» победил, не сыграв в свою силу. Сегодня мы сыграли лучше, но таков футбол. Пенальти – всегда лотерея»

Эндрю Робертсон высказался о вылете «Ливерпуля» из Лиги чемпионов.

Английский клуб уступил «ПСЖ » в 1/8 финала по сумме двух матчей (1:0, 0:1, по пенальти – 1:4).

«На прошлой неделе мы добились победы, не сыграв в свою силу. Сегодня сыграли лучше, но таков футбол. Когда доходит до пенальти, это всегда лотерея. Горжусь игроками.

На прошлой неделе много было сказано о нереализованных ими моментах. Сегодня же своими так и не воспользовались мы сами. Во втором тайме продолжали давить, однако в этот вечер не сумели отыграться, что позволило бы нам пройти дальше.

Нам будет что вспомнить: от самой игры позитива много, но не пройти дальше – это огромное разочарование», – сказал защитник «Ливерпуля ».

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