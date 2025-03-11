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Радимов о жесте Вендела: «За 5 лет так довести человека, что он кому-то что-то показал – наверное, неспроста, правильно? Провокация. На стадионе «Факела» не в первый раз такое»

Владислав Радимов заявил, что Вендела провоцировали в матче с «Факелом».

В матче 20-го тура Мир РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» (0:2) с поля был удален полузащитник петербуржцев Вендел – бразилец получил прямую красную карточку за показанный средний палец в сторону болельщиков. Перед этим Вендела оскорбляли с трибун и ухали, подражая обезьянам. Также сообщалось, что защитник воронежцев Сергей Божин мог сказать слово «макака» на 65-й минуте матча. КДК рассмотрит ситуацию на заседании 13 марта.

– Жест Вендела абсолютно все видели, что тут скрывать, это наказуемо и красная карточка тут адекватная. Другое дело, что человек пять лет здесь играет. Я единственную с ним дисциплинарную проблему помню, когда он опоздал на сбор на две или три недели.

Да, было дело.

– И при этом показали кадры, что он просто не хочет возвращаться, ну, бывает такое у человека, хочет сменить обстановку, не знаю, что там у него в душе произошло. Но показали, что он играет на улицах среди фавел в футбол в это время. То есть он не гульбанит, ничего такого, как многие иностранцы. Он просто любит футбол.

Но вот за пять лет так довести человека, что Вендел кому-то что-то показал, ну, наверное, неспроста, правильно? Наверное, не потому, что кто-то сидел на трибуне, или кто-то из футболистов «Факела» сказал: «Ты, урод, забил нам гол».

То есть, провокация очевидная?

– Я думаю, что провокация, да. Я Вендела нисколько не обеляю, но надо разобраться, наверное, не наверное, а точно, из-за чего-то это произошло.

Верите ли, что каким-то образом эту карточку можно отменить?

– Я верю в то, что КДК и клубы должны разобраться, на стадионе «Факела» не в первый раз такое льется с трибун, клуб должен принять меры. А тренер поговорить с Божиным – его кривляния и неспортивное поведение не красит команду, – сказал бывший полузащитник «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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